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Сегодня, 16:30

РИА «Новости»: муж Липницкой служит на передовой в зоне СВО

Виталий Косик
Корреспондент
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Муж олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой, бывший фигурист Владислав Тарасенко, проходит службу в Запорожской области, сообщает РИА «Новости» с ссылкой на источник близкий к ситуации.

«Владислав уже несколько месяцев находится на передовой. Он находится в Запорожье», — приводит слова источника РИА «Новости».

Также сообщается, что Тарасенко проходил подготовку по специализации гранатометчика.

Осенью стало известно о мобилизации Тарасенко. Спортсмен прошел подготовку на полигоне в подмосковном Алабино.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230301/lipnitskaya-1855137866.html
Фигурное катание
Владислав Тарасенко
Юлия Липницкая
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