Журова отреагировала на заявление ВАДА о подаче иска в CAS из-за решения по делу Валиевой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не доложит решение по делу фигуристки Камилы Валиевой в ближайшее время.

«Уже давно нужно было решить этот вопрос. ВАДА обычно старается процедуры все соблюсти, соответственно, так и должно быть. Скрывать информацию по делу — правильное решение РУСАДА, потому что она несовершеннолетняя. Есть нормы, если мы сейчас ошибемся, то РУСАДА потом в этом же обвинят. Это провокация, если мы будем требовать от РУСАДА то, что запрещено ВАДА. Здесь нужно быть крайне аккуратными, это минное поле — не надо наступать туда, где не надо», — цитирует Vprognoze.ru Журову.

В пятницу, 21 октября, РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.

16-летняя Валиева в составе сборной России по фигурному катанию в феврале выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.