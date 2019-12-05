На первый день Финала «Гран-при» реализовано меньше половины билетов

По данным организаторов Финала «Гран-при», на первый день соревнований (5 декабря) реализовано лишь 4 тысячи билетов, при том, что вместимость арены «Палавела» составляет 8 тысяч зрителей.

На 6 декабря реализовано 4500 билетов, на 7 декабря — 7200 билетов, на 8 декабря (день показательных выступлений) — 6500 билетов. 7 декабря — день произвольных программ женщин, мужчин, юношей, танцоров, юниорских спортивных и танцевальных пар. (Екатерина Беспалова)

Финал «Гран-при» проходит в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции