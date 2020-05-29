«На лед вывалились бомжи в грязных сапогах». Фигурист рассказал об антисоветской акции перед выступлением

Чемпион Европы 1981 года, ныне хореограф-постановщик Игорь Бобрин в интервью «СЭ» вспомнил, как стал объектом акции протеста польского движения «Солидарность» прямо на катке. Демонстрация состоялась прямо перед произвольной программой Бобрина на Евро-1982 во французском Лионе.

— Я выступал первым в сильнейшей разминке произвольной программы, и вот звучит: «Выступает Игорь Бобрин, Советский Союз!» И через бортик вываливаются 10 — 15 человек, на вид бомжей или работников стройки, которые этот каток недостроили, может быть. В грязных сапогах, с плакатами. Мой тренер Юра Овчинников бежит у судьям: «Что происходит?» А ему отвечают — это санкционированная демонстрация. Странно, что меня об этом не предупредили. Вероятно, время акции было продумано. Хотя мы приезжали на турниры открытыми душой и никогда не делили спортсменов на американцев и представителей социалистического блока.

Они потопали, после этого выехала заливочная машина, и меня, сидящего 15 минут в коньках, пригласили снова. Да, я не был кремень, допустил ошибки и остался третьим. После приезда в СССР меня лишь попросили не говорить об этой акции. А потом вызвали в спорткомитет и объявили, что я отчислен из сборной за ухудшение спортивных результатов. С этим комком в горле я покинул фигурное катание. На Олимпиаду хотели выдвинуть более молодых. Старика можно и списать. (Дмитрий Кузнецов)

Полное интервью Игоря Бобрина — на сайте «СЭ»