Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

«На льду такого еще никто не делал». Самохин назвал риском программу под песню Высоцкого

18:03
Теги:

Израильский фигурист Даниэль Самохин, выступающий в новом сезоне с короткой программу под песню Владимира Высоцкого «Кони привередливые», вдохновился на эту постановку после роли Михаила Барышникова в фильме «Белые ночи».

На этапе «Гран-при» в Гренобле 21-летний спортсмен получил за свой прокат 70,84 балла.

— «Белые ночи» Барышникова вдохновили на программу на эту музыку. Я много раз пересматривал его танец, я много оттуда почерпнул, мне нравится эта музыка, — цитирует ТАСС Самохина. — Мне кажется, на льду такого еще никто не делал, конечно, я хотел бы, чтобы Барышников увидел мою программу, я был бы счастлив услышать его комментарии.

Такая программа — это риск, конечно, но я люблю делать что-то новое, поэтому мы и выбрали такую сильную песню. В Америке, где я катаюсь, Высоцкого не знают. Но все спрашивают, чей это голос, когда слышат песню.

Самохин не исключил, что может оставить эту программу на олимпийский сезон 2022 года.

Гран-при Франции по фигурному катанию: расписание и трансляции

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7072181

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир