«На льду такого еще никто не делал». Самохин назвал риском программу под песню Высоцкого

Израильский фигурист Даниэль Самохин, выступающий в новом сезоне с короткой программу под песню Владимира Высоцкого «Кони привередливые», вдохновился на эту постановку после роли Михаила Барышникова в фильме «Белые ночи».

На этапе «Гран-при» в Гренобле 21-летний спортсмен получил за свой прокат 70,84 балла.

— «Белые ночи» Барышникова вдохновили на программу на эту музыку. Я много раз пересматривал его танец, я много оттуда почерпнул, мне нравится эта музыка, — цитирует ТАСС Самохина. — Мне кажется, на льду такого еще никто не делал, конечно, я хотел бы, чтобы Барышников увидел мою программу, я был бы счастлив услышать его комментарии.

Такая программа — это риск, конечно, но я люблю делать что-то новое, поэтому мы и выбрали такую сильную песню. В Америке, где я катаюсь, Высоцкого не знают. Но все спрашивают, чей это голос, когда слышат песню.

Самохин не исключил, что может оставить эту программу на олимпийский сезон 2022 года.

Гран-при Франции по фигурному катанию: расписание и трансляции