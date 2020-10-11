«Мы готовим ее к исполнению пяти четверных». Тренер Трусовой о планах

Дмитрий Михайлов, тренер Александры Трусовой, остался доволен выступлением фигуристки на втором этапе Кубка России. Трусова, несмотря на ошибки в произвольной программе, стала победительницей турнира.

— Мы готовились, много с Сашей занимались скольжением, прыжковой частью, — сказал Михайлов. — Обидно сегодня за лутц-риттбергер, так как на тренировках он выполняется безошибочно. Сегодня вышло недоразумение, можно даже так сказать.

Прокатом в целом довольны. Разберем его, после того как Саша день выдохнет, снова приступим к тренировкам. Будем улучшать, что-то добавим, что-то изменим.

Будем пробовать усиливать контент по мере поступления.

Мы готовим ее физическую форму к исполнению пяти четверных. Как будет готова, сразу же добавим.

О сроках (усиления контента) говорить некорректно хотя бы даже в связи с обстановкой в мире.

Почему потеряла уровни на вращениях? Чуть-чуть недодержала, начала опаздывать в музыку, как ей показалось, и вышла (из вращения) раньше. Такое бывает. Будем плотно работать над вращениями и дорожкой, так как это еще и бонусы приносит, как мы увидели по вчерашнему дню.

Мы первые, а баллы это баллы. Про короткую программу Евгений Викторович (Плющенко) вчера все прокомментировал, все читали, наверное.

Мы все же понимаем, что могло чуть побольше. Саша сделала шаг вперед, сделала тройной аксель. Да, с ошибкой, но это шаг вперед для нее. Но оспаривать судейство не в моей компетенции как минимум. Наша задача — сделать на голову выше, чтобы к следующему старту баллы увеличились.(Дмитрий Кузнецов)