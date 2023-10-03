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Сегодня, 16:50

Мозер: «Перед Олимпиадой наши ведущие фигуристы сбегали прямо с тренировки в коньках и бежали по Новогорску»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигуристка Алина Горбачева
Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер России гендиректор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер в разговоре с «СЭ» высказалась о ситуации вокруг чемпионки России среди юниоров Алины Горбачевой и ее тренера Софьи Федченко.

16-летняя спортсменка сбежала с тренировки, ее нашли через день, она вернулась к тренеру, с которым живет на постоянной основе.

— У меня не лично к вам претензия, но — вы, гоняясь за утками, чернухой, раздуваете такие конфликты, в которых люди теряют себя, облик. И начинается бардак. Меня это расстраивает.

— А пример конфликта можно?

— Да даже про Тутберидзе, Федченко.

— А про Софью вы готовы поговорить?

— Мне неинтересно, это превратится в грязь. Каждый тренер может ошибиться, у него должно быть право на ошибку, нельзя из одной его фразы делать грязь. Это просто удивительно, иногда думаешь — господи, как такое возможно? Я сама сталкивалась с такой историей. Ты говоришь одно, вы слышите другое, и происходит... как у вас говорят — «наброс грязи на вентилятор»?

— Мы говорим «хайповать». Мы, хайпожоры, культурные люди.

— Мне ваши коллеги говорили другую интерпретацию и упоминали другую субстанцию.

— Для этого и существует визирование текста, и то, что видят сейчас читатели, согласовано с вами. Просто разве тема Федченко не важна? Нина Михайловна, а вы в детстве сбегали из дома?

— Слушайте, вот я, например, знаю, что перед каждой Олимпиадой ведущие наши фигуристы, в каждом виде, сбегали прямо с тренировок в коньках и бежали так по Новогорску. Вы же этого не знаете. А это происходит — на фоне усталости, нервного перенапряжения. Ребенок становится взрослым, он в спорте отдает свои силы, эмоции и иногда не может справиться. И поскольку мы довели фигурное катание до детского сада, у нас дети срываются психологически. Взрослый по-другому может посмотреть на ситуацию.

Мало того — сейчас такое количество бездарного в интернете, сейчас игры, в которых по пять-шесть жизней — дети по-другому к жизни стали относиться! Бедное, несчастное поколение, которое не различает, что правильно, нормально в поведенческой модели, а что нет. Посмотрите, что показывают по нашему телевизору. Посмотрите, куда вы тянете, люди вашей профессии!

— А какая альтернатива? Запретить Интернет?

— Разве я такое сказала? Вы меня спросили, почему такое происходит, а я объясняю, что у нас самих есть понимание, что окружающая среда ведет к нарушениям в голове подростков.

Нина Мозер. «Посмотрите, что показывают по нашему телевизору! Подрастающее поколение несчастно». Заслуженный тренер России — о фигуристах

Алина Горбачева
Нина Мозер
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