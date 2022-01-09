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Мозалев заменит Коляду на чемпионате Европы по фигурному катанию

19:12
Андрей Мозалев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Мозалев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Призер чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда не сможет выступить на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) из-за травмы, полученной на тренировке, сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Также указано, что его заменит Андрей Мозалев, который на чемпионате России в Санкт-Петербурге стал бронзовым призером.

Чемпионат Европы состоится в Таллине с 10 по 16 января. В мужском одиночном катании Россию также представят Евгений Семененко и Марк Кондратюк.

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Евгений Петров все материалы автора
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