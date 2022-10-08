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Фигурное катание

8 октября, 21:44

Москвина рассказала о помощи фигуристам-одиночникам

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский тренер Тамара Москвина рассказала, как работает со спортсменами.

— У нас в клубе (Спортивном клубе фигурного катания имени Тамары Москвиной — прим. «СЭ») есть Петр Гуменник, который, к сожалению, не участвовал в этих соревнованиях. И Николай Угожаев участвует. Мы также смотрим за ними на соревнованиях и точно также помогаем в тренировочном процессе. Я работаю преимущественно с парами. Но в мои задачи входят также оказывать методическую помощь и одиночникам.

В группе Москвиной тренируются Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Ясмина Кадырова/Валерий Колесов.

Фигурное катание
Тамара Москвина
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