Мишина и Галлямов планируют усложнять свою произвольную программу

Чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов подвели итоги своего выступления на Мемориале Панина-Коломенкина.

Галлямов: Безусловно, мы планируем усложнять программу. Если не считать нас уже молодыми, то ребята, которые еще моложе, уже начинают подтягиваться. Мы видим, как они стараются усложнять свой контент, и, конечно, мы тоже не собираемся сидеть на месте. Будем усложняться к дальнейшим соревнованиям.

Мишина: Когда ждать четверного выброса? Как только будет более-менее стабильно получаться, когда это будет безопасно, без травм, тогда, наверное, будем вставлять.

Галлямов: Все четверные прыжки учатся сначала на лонже. Прежде чем исполнять самим на льду, нужно, чтобы нам помог тренер. Необходимо почувствовать это ощущение многооборотного прыжка.

На подготовку к дальнейшим соревнованиям у нас уйдет месяц. На следующей неделе мы уже выйдем кататься, чтобы с двух ног войти в тренировочный процесс. У нас здесь был не самый большой перерыв, но мы уже не первый и не второй сезон катаемся вместе. И вообще в фигурном катании. Мы знаем, как можно преодолевать всякие сложности. Хоть и вчера были соревнования начались в 10 часов вечера, нам к этому не привыкать. Мы были на Олимпиаде, в команднике произволка у нас была в 9:30 утра. После этого мы можем сказать, что многое в нашей спортивной жизни повидали и остальное для нас совсем нипочем.

Конечно, спасибо болельщикам, что поддерживали нас. Особенно вчера, в столь поздний час, когда некоторые люди уже спят, а они пришли поболеть за нас, поддержать. Нам безумно приятно. Сегодня еще больше человек было на трибунах, и мы надеемся, что отдали обратную любовь.