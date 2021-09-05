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Контрольные прокаты сборной России: список участников

15:15
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Getty Images
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Getty Images
11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.

Спортсмены будут выступать в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду. В первый день, 11 сентября, фигуристы покажут короткие программы (ритм-танцы у танцоров), во второй день — произвольные (произвольный танец)

Женщины:

Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Алена Косторная, Софья Самодурова, Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Елизавета Нугуманова, Ксения Синицына.

Мужчины:

Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Евгений Семененко и Даниил Самсонов.

Пары:

Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Ясмина Кадырова — Иван Бальченко, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Карина Акопова — Михаил Рахманин.

Танцы на льду:

Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Анабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный, Софья Шевченко — Игорь Еременко, Арина Ушакова — Максим Некрасов.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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