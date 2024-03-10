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10 марта, 15:12

Москвина поблагодарила Жук и Свинина за постановку номера ее ученикам к турниру по шоу-программам

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина отметила, что Ирина Жук и Александр Свинин помогли раскрыть новые актерские способности у призеров Олимпийских игр Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Пара на турнире «Русский вызов» представила номер по роману «Двенадцать стульев». Фигуристы стали по итогам соревнований обладателями специального приза от СМИ.

«Я очень довольна тем, что показали ребята, как они раскрыли свое творческое дарование, как смогли справиться с разнообразием образов. В этой программе ими был продемонстрирован самый широкий спектр эмоций в сочетании со сложностью элементов. Я очень благодарна постановщикам номера — Ирине Жук и Александру Свинину, которые вложили в этот номер душу, энергию, выдумку, открыли у Насти с Сашей новые грани их актерского таланта», — приводит ТАСС слова тренера.

Турнир по шоу-программам прошел в субботу в Санкт-Петербурге. Его победителем второй год подряд стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Тамара Москвина
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