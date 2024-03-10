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10 марта, 14:43

Мозалев признался, что получил от турнира «Русский вызов» ни с чем не сравнимые эмоции

Алина Савинова
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Фигурист Андрей Мозалев поделился впечатлениями от выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.

«Остались очень хорошие впечатления, классные эмоции получил, не сравнимые ни с чем, вроде это шоу, а вроде и турнир, поэтому новые и странные ощущения от этого. Поддержка зала была очень хорошей, были полные трибуны», — приводит ТАСС слова Мозалева.

20-летний фигурист показал номер под стихотворение Сергея Есенина «Черный человек». Текст читал Сергей Безруков, который был членом жюри на этом турнире.

Победителем турнира шоу-программ во второй раз подряд стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Андрей Мозалев
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