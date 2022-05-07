Группа Давыдова поделилась мнением о переходах фигуристов к другим тренерам

Группа тренера Сергея Давыдова высказалась о переходах фигуристов к другим наставникам.

«Друзья, наши размышления по актуальной теме! «Когда ученик перерос тренера». Мы имеем счастье работать с одаренными, работоспособными, уникальными спортсменами. И каждый из этих спортсменов открывает нас как тренеров в фигурном катании.

Трофеи, завоеванные за время совместной работы, — это нам награда и поощрение от них. Нам радостно быть причастными в эти знаковые моменты побед и достижений. Быть рядом с каждым спортсменом! Мы стараемся двигаться к той планке, что устанавливает спортсмен... К сожалению, не всегда дотягиваем!

Быть частичкой успеха спортсмена — нам счастье! И, возможно, когда-нибудь уровень условий и профессионализма, а мы надеемся его когда-нибудь приобрести, позволит нам вырасти вместе со своим спортсменом до самых высших наград! Каждому своему спортсмену, как настоящему, так и ушедшему мы желаем только побед, поскольку спорт короткий, и каждый вправе решать, где и с кем результат будет лучше!» - говорится в сообщении группы в соцсетях.

21 апреля появилась информация, что Софья Самоделкина перешла из группы Давыдова в команду Светланы Соколовской.