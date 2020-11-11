Победители этапа Кубка России: «Если бы нам сказали о первом месте три дня назад, ответом был бы смех»

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов после победы на этапе Кубка России в Казани (233,09 балла) признались, что удивились полученным оценкам.

Галлямов: — Настроение отличное, начало положено, теперь ждем следующий старт. Высокие компоненты? Мы для них хорошо напрягались.

Мишина: — Прекрасно понимаем, что в России оценки выше, чем за рубежом. Но приятно получить такие высокие баллы.

Галлямов: — На международных стартах постараемся получить такие же.

Мишина: — Но для этого надо катать еще лучше.

— Если бы вам сказали три дня назад, что в Казани выиграете, какая была бы реакция?

Мишина: — Хаха, смешно. Такая.

Галлямов: — Зачем вообще засорять этим голову? Даже слушать бы это не стали. У нас есть уже психологический опыт, и мы умеем настраиваться. (Дмитрий Кузнецов)