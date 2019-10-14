Мишина и Галлямов поблагодарили за поддержку
10:29
Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов поблагодарили за поддержку.
Фигуристы стали первыми на турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy. Мишина и Галлямов выиграли обе программы с общим результатом 210,18 балла.
— Хочу поблагодарить каждого, кто смотрел, поддерживал, всё это благодаря вам! Увидимся в Гренобле, — написала Мишина в своем Instagram.
Хочу поблагодарить каждого, кто смотрел, поддерживал, всё это благодаря вам!
Увидимся в Гренобле
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