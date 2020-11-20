Российские фигуристы, бронзовые призеры финала Гран-при прошлого сезона Анастасия Мишина и Александр Галлямов ?прокомментировали свое выступление на этапе «Гран-при» в Москве.

Спортсмены чисто исполнили все элементы своей короткой программы и занимают промежуточное первое место после стартового дня соревнований.

— Как вы себя чувствуете? Как настраивались на этот прокат?

Галлямов: Настраивались, в принципе, также как и на все остальные соревнования. Для нас каждый старт это больше чем событие. Нам нравится выступать и как только мы едем на старты мы очень рады. Хотим показать свои программы перед публикой, в костюме.

Довольны, в целом, мы и своим прокатом. Относительно все прошло без ошибок.

Мишина: Нет, все-таки у нас были ошибкиошибки, в том числе такие ошибки, которых не должно было быть.

Галлямов: Но мы их, пожалуй, забудем. Чтобы завтра начать с чистого листа.

Мишина: Несмотря на то, что у нас была всего неделя на подготовку, мы все равно хотели показать здесь прокат получше. Даже не в плане техники, а скорее эмоций. Меняли маленькие детали в программе, ошибки, исправляли ошибки, на которые нам указали после Казани.

— Вы промежуточные лидеры. Как оцените результат?

Галлямов: Все-таки мы не до конца довольны своим прокатом, чтобы откровенно радоваться.

Мишина: Присутствует сегодня, возможно, маленькая частичка везения. А завтра мы уже должны собраться и показать свой лучший прокат.

Галлямов: В короткой еще может повезти, а вот в произвольной элементов гораздо больше. И здесь уже все будет зависеть от нашего катания, чистоты исполнения элементов. Насколько ты будешь чище соперников все делать, настолько больше баллов и получишь.

— На сколько процентов из 100 вы оцените свою форму на данный момент?

Галлямов: Сложно сказать, форма еще может скакать от старта к старту. Но все-таки видят лучше нашу форму тренеры, они подбирают нам план подготовки, видят зрительно наше состояние, как мы работаем, как мы устаем, восстанавливаемся. Но мы сами чувствуем себя неплохо.

— А чувствуете себя лидерами российского фигурного катания? Все-таки претендуете на победу второй старт подряд.

Галлямов: Нет, лидерами мы себя не чувствуем. Это немного неправильное слово, особенно после короткой программы. Можем немного попраздновать, конечно, и то, только завтра. А дальше надо все забыть и работать с нуля. Какой смысл жить завершившимися соревнованиями? Надо готовится к следующим.

Мишина: Результаты у нас всех очень плотные. Сегодня один, завтра другой. Расслабляться нельзя. (Рустам Имамов)