Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали после короткой программы на чемпионате России, что на неудачное выступление могло повлиять волнение. Партнерша упала с выброса и споткнулась на последнем вращении, результат пары — 67,73, это четвертое место после двух разминок.

Мишина: Не знаю, почему так получилось. Не болела, подошли в нормальной форме и в плане фигуры, и элементов. Возможно, иногда домашние соревнования волнительнее заграничных, домашняя обстановка, все говорят на родном языке, все флаеры и таблички читаются. Может, с этим связано. Получилось как получилось ,не хочется на это валить.

Галлямов: Особо не нервничали. Выступали на этом катке, знали, что тут и как. Мы не роботы, надо этот день забыть и отнестись к субботе серьезно, Мы уже ничего не теряем. Завтра прогуляемся по городу, разрядимся. Завтра -30? Не, ну мы готовились, взяли теплую одежду, заранее смотрели прогноз. Здесь на льду достаточно тепло, на меня этот холод никак не влияет. Настя — любитель холода, а у нас в Питере в январе хоть в футбол можно играть выходить.

Мишина: Да, в Питере снега нет, хоть здесь увидим. (Дмитрий Кузнецов)

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