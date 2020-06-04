Мишин одобрил новую программу Туктамышевой, созданную при участии поклонников

Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева сообщила, что ее тренер Алексей Мишин одобрил новую произвольную программу.

«Тренер одобрил. В нашей команде такие правила — учитывается мнение всех игроков. Когда мы с Юрием Смекаловым сделали проект, который должен стать основой новой программы, то Алексеи? Николаевич еще не видел всего танца, только небольшие кусочки по видео и музыку. Поэтому до конца не было уверенности, что программа понравится и будет одобрена. Но когда он увидел уже итоговый вариант, то сомнении? не осталось. Кончено же, я немного волновалась в ожидании вердикта. Похоже, вас и правда ждет продолжение этой истории. И надеюсь, что совсем скоро начнем переносить программу на лед. Сама тоже с нетерпением жду!» — написала Туктамышева в Instagram.