Российский тренер Алексей Мишин заявил, что горд тренировать свою ученицу Елизавету Туктамышеву, которая явяется потомком Чингисхана.

— Как все-таки правильно — ТуктамЫшева или ТуктАмышева?

— Первый вариант. Но для меня интереснее происхождение фамилии. Известный спортивный журналист Артур Вернер изучил генеалогическое древо Туктамышевых и пришел к тому, что ее род идет от хана Туктамыша — а это племянник самого Чингисхана. Я горжусь, что тренирую потомка Чингисхана.

— Но это для кого-то гордость, а для кого-то не очень.

— Не понимаю.

— Ну он много бед принес русским людям.

— Для меня Чингисхан — все-таки знаковая фигура. Туктамышева может гордиться своими корнями. Вы можете так или иначе оценивать его деятельность, но это один из знаковых персонажей мировой истории.

— Туктамышева — убийца на льду?

— Что такое «убийца»? Возьмите любого спортсмена, который победил. А что такое «победил»? Значит, достиг более высокого уровня, чем соперники. Что он сделал? Просто двинул спорт вперед. Раскрыл возможности человека. Поэтому говорить, что спортсмен, а в частности Лиза, убийца...

— На льду.