Министр спорта Татарстана Леонов о Загитовой и Воронкове: «Любовь побеждает все»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался по поводу слухов о романе олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой и хоккеиста «Ак Барса» Дмитрия Воронкова.

«Любовь побеждает все. Дай бог, у них получится. Насколько я знаю, официально об отношениях ребята не заявляли, об этом писали только в СМИ. И, честно говоря, лично я глубоко не знаком с личной жизнью ни того, ни другого, но точно могу сказать, что это великолепные спортсмены, имеющие отношение к Татарстану.

Если они станут полноценной парой, обязательно свяжемся с ними и будем как-то обсуждать вопрос сотрудничества в рамках популяризации спорта в республике», — приводит слова Леонова matchtv.ru.

Загитова и Воронков не комментировали информацию о своих отношениях.

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы. Спортсменка приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.