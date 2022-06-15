Гербольдт оценила состав сборной России на сезон-2022/23

Фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала состав сборной России на сезон-2022/23.

«Насколько я знаю, распределение мест происходит по результатам чемпионата России. Петросян и Муравьева были выше Хромых, так что тут все логично. Самарин был выше Игнатова на чемпионате России, так что почему должно быть по-другому? Все закономерно», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/23 был опубликован на сайте Министерства спорта РФ.

Федерация фигурного катания России (ФФККР) планирует провести открытые контрольные прокаты сборной России в конце сентября в Москве.