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Сегодня, 16:27

Гербольдт оценила состав сборной России на сезон-2022/23

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Фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала состав сборной России на сезон-2022/23.

«Насколько я знаю, распределение мест происходит по результатам чемпионата России. Петросян и Муравьева были выше Хромых, так что тут все логично. Самарин был выше Игнатова на чемпионате России, так что почему должно быть по-другому? Все закономерно», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/23 был опубликован на сайте Министерства спорта РФ.

Федерация фигурного катания России (ФФККР) планирует провести открытые контрольные прокаты сборной России в конце сентября в Москве.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/15/17938232.shtml
Фигурное катание
Катарина Гербольдт
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