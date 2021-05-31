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Для Мишиной с Галлямовым и Бойковой с Козловским поставят новые программы на олимпийский сезон

16:50
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Тренер группы Тамары Москвиной Артур Минчук поделился мнением о программах на олимпийский сезон для чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова и чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

 «Ясность есть, конкретики пока нет. Мы понимаем, что олимпийские программы нужно составлять уже под сложившийся стиль фигуристов. Точно могу сказать, что и короткую, и произвольную программы как для Бойковой с Козловским, так и для Мишиной с Галлямовым поменяем. Третий сезон катать одно и то же невозможно», - приводит слова Минчука «РИА Новости».

В сезоне-2021/22 пройдут Олимпийские игры в Пекине. Соревнования должны состояться с 4 по 20 февраля.  

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210531/minchuk-1734939231.html

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