Российская фигуристка Вероника Жилина после выступления на юниорском первенстве Москвы в разговоре с журналистами рассказала о своей мечте и последствиях карантина. 12-летняя спортсменка заняла второе место (196,92 балла), отстав от Софьи Акатьевой на 13,3 балла.

— Довольна прокатом, прыжки получились все, но можно было отвращать вращения (именно так сказала фигуристка. — Прим. «СЭ»). Я буду стараться, — подчеркнула Жилина. — Короткой программой не удовлетворена, не получился каскад. Но довольна вторым местом, я сделала все что могла.

Проблем после карантина не было, я быстро восстановилась, вернула все тройные за две недели. В мае еще я каталась на замерзшем болоте в Северодвинске. Но там почти не прыгала, только скользила. И тренируюсь там каждый год.

Мечта? Хочу катать все программы чисто и выиграть Олимпийские игры. Болела ли я за кого-то на Олимпиаде? Мне все нравятся, я ни на кого не равняюсь, болела за всех. Меня вдохновляет то, как работают в группе Саша Трусова и Алена Косторная. Стремлюсь быть похожей на них. Они дают мне советы. (Дмитрий Кузнецов)