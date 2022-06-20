Константин Меньшов, бронзовый призер чемпионата Европы и бывший ученик Евгения Рукавицына, высказался о скандальном интервью фигуристки Елизаветы Нугумановой и заявил, что не взял бы ее в свою группу.

— Нугуманова прекратила сотрудничество в Рукавицыным и сейчас ищет нового тренера. Если обратится к вам, вы готовы ее взять к себе?

— Нет. Я много лет проработал с Евгением Владимировичем и никогда ничего подобного не видел, не замечал. Я думаю, что Нугуманова обвинила его из-за своей не сложившейся карьеры, выместила свою злость. Я не понимаю, как про своего тренера можно говорить такие вещи, — цитирует Меньшова «Спорт День за Днем».

— У тренеров кредит доверия к таким спортсменам уменьшается?

— Конечно. Я не знаю, какой тренер возьмет на себя ответственность пригласить эту спортсменку в свою группу.

— Лиза сказала, что Рукавицын обзванивает тренеров с просьбой не брать ее в свою группу. Вам не звонил?

— Смешно. Нет. Я не поверю в то, что Женя звонит специалистам города и просит не брать ее к себе. Мне интересно, как она это проверяла, звонила всем тренерам и спрашивал, не звонил ли им Евгений Владимирович?