Медведева, Загитова, Туктамышева не выполнили критерии отбора на чемпионат России

19 членов сборной России сезона-2020/21 не выполнят критерии отбора на чемпионат России по фигурному катанию. По правилам отбора спортсмену необходимо принять участие в двух этапах Кубка России. Заключительный этап пройдет с 5 по 8 декабря в Москве.

Исходя из состава участников, из сборников критерии отбора не выполняют:

Женщины: Евгения Медведева, Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова, Ксения Синицына

Мужчины: Артур Даниелян, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин

Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов

Танцы: Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова ранее приняла решение пропустить старт сезона ради съемок в шоу «Ледниковый период».