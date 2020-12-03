Медведева, Загитова, Туктамышева не выполнили критерии отбора на чемпионат России
19 членов сборной России сезона-2020/21 не выполнят критерии отбора на чемпионат России по фигурному катанию. По правилам отбора спортсмену необходимо принять участие в двух этапах Кубка России. Заключительный этап пройдет с 5 по 8 декабря в Москве.
Исходя из состава участников, из сборников критерии отбора не выполняют:
Женщины: Евгения Медведева, Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова, Ксения Синицына
Мужчины: Артур Даниелян, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин
Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов
Танцы: Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова ранее приняла решение пропустить старт сезона ради съемок в шоу «Ледниковый период».
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