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Медведева выйдет на лед после Кихиры на предсезонном турнире в Канаде

11:21
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выйдет на лед после победительницы Финала серии «Гран-при"-2018/19 японки Рики Кихиры на турнире серии «Челленджер» в канадском Оквилле (Autumn Classic International).

Однако россиянка выйдет на лед не сразу за японской фигуристкой, а после заливки льда в начале последней разминки, cообщается на официальной странице турнира. Короткая программа женщин в Оквилле начнется 12 сентября в 21.55 (по московскому времени). Кихира выйдет на лед в 23.02, Медведева — в 23.29 (все по московскому времени)

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