Медведева выйдет на лед после Кихиры на предсезонном турнире в Канаде

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выйдет на лед после победительницы Финала серии «Гран-при"-2018/19 японки Рики Кихиры на турнире серии «Челленджер» в канадском Оквилле (Autumn Classic International).

Однако россиянка выйдет на лед не сразу за японской фигуристкой, а после заливки льда в начале последней разминки, cообщается на официальной странице турнира. Короткая программа женщин в Оквилле начнется 12 сентября в 21.55 (по московскому времени). Кихира выйдет на лед в 23.02, Медведева — в 23.29 (все по московскому времени)