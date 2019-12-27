Медведева тренировалась перед короткой программой на чемпионате России в старых коньках
10:50
Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева провела утреннюю тренировку перед стартом на чемпионате России в старых коньках, информирует «РИА Новости».
Напомним, что спортсменка была вынуждена сменить ботинки после того, как повредила коньки на тренировке в Красноярске.
В пятницу Медведева тренировалась в старых коньках, один из которых был закреплен скотчем. В ходе тренировки фигуристка исполняла каскады тройной флип+тройной тулуп, двойной аксель+тройной тулуп и другие.
Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...