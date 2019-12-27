Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Медведева тренировалась перед короткой программой на чемпионате России в старых коньках

10:50
Теги:

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева провела утреннюю тренировку перед стартом на чемпионате России в старых коньках, информирует «РИА Новости».

Напомним, что спортсменка была вынуждена сменить ботинки после того, как повредила коньки на тренировке в Красноярске.

В пятницу Медведева тренировалась в старых коньках, один из которых был закреплен скотчем. В ходе тренировки фигуристка исполняла каскады тройной флип+тройной тулуп, двойной аксель+тройной тулуп и другие.

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191227/1562917416.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир