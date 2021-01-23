Медведева рассказала пять занимательных фактов о себе

Российская фигуристка Евгения Медведева на странице Олимпийского канала в Twitter рассказала пять занимательных фактов о себе.

«Привет, меня зовут Евгения и сейчас я вам расскажу пять фактов о себе. Первое, у меня есть привычка целовать своего щенка в живот, — отметила Медведева. — Остается отпечаток от красной помады. Когда мама видит это, она спрашивает: «Что это еще такое?» Лишь два дня назад я попробовала зеленые оливки. А сегодня я съела две пачки. Очень вкусно!

Вчера я посмотрела сериал «Шерлок» уже в седьмой раз. Это лучший сериал на свете. Первое, что я делаю по утрам, — это проверка социальный сетей. Смотрю лайки, но не всегда читаю комментарии, хотя всё равно отслеживаю. Мы с мамой делаем картины из страз с помощью номерков. В итоге это похоже на произведение искусства, но сверкает как платье для фигурного катания. Я размещу это в «Инстаграме», когда будет готово".