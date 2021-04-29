Медведева рассказала об отношении к съемкам в мужских журналах
Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью «Матч ТВ» рассказала о своем отношении к съемкам в мужских журналах и женским дракам, а также призналась, что влюблена в известного актера.
— Ты когда-нибудь дралась в своей жизни? Обычно женские драки — самые жестокие.
— Слава богу, это как-то обошло меня стороной. Волосы у меня все на месте.
— У тебя был какой-нибудь краш из спортсменов или актеров, в кого ты была влюблена?
— Из актеров, конечно же. Я обожаю сериал «Флэш» и главного героя Гранта Гастина.
— Как сейчас к нему отношение?
— Все так же. Ничего не меняется.
— Как относишься к съемкам в мужских журналах — Maxim, Playboy?
— Думаю, что на меня это не похоже. Это немножко не в моем стиле. Но не осуждаю.
Напомним, в сентябре 2020 года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе из группы Брайана Орсера. Она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр и двукратной чемпионкой мира.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю