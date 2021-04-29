Медведева рассказала об отношении к съемкам в мужских журналах

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью «Матч ТВ» рассказала о своем отношении к съемкам в мужских журналах и женским дракам, а также призналась, что влюблена в известного актера.

— Ты когда-нибудь дралась в своей жизни? Обычно женские драки — самые жестокие.

— Слава богу, это как-то обошло меня стороной. Волосы у меня все на месте.

— У тебя был какой-нибудь краш из спортсменов или актеров, в кого ты была влюблена?

— Из актеров, конечно же. Я обожаю сериал «Флэш» и главного героя Гранта Гастина.

— Как сейчас к нему отношение?

— Все так же. Ничего не меняется.

— Как относишься к съемкам в мужских журналах — Maxim, Playboy?

— Думаю, что на меня это не похоже. Это немножко не в моем стиле. Но не осуждаю.

Напомним, в сентябре 2020 года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе из группы Брайана Орсера. Она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр и двукратной чемпионкой мира.