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Медведева пробежит Московский полумарафон

08:37
Евгения Медведева. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Instagram
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Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что примет участие в Московском полумарафоне. 21-летняя спортсменка продемонстрировала свою экипировку для забега.

«16 мая впервые участвую в Московском полумарафоне. Экипировка подобрана, настрой беговой, к старту готова! Первая медаль за бег, жди меня», — написала Медведева в Instagram.

Напомним, в сентябре 2020 года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе из группы Брайана Орсера. Она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр и двукратной чемпионкой мира.

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