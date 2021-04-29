Синицина поблагодарила болельщиков за поздравления с днем рождения

Чемпионка мира и Европы Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, поблагодарила болельщиков за поздравления с днем рождения.

«Спасибо еще раз всем за огромное количество поздравлений! Сегодня я купалась в цветах, в приятных словах и комплиментах с самого утра! И на самом деле это окрыляет. Я считаю, каждый год — особенный, и этот — не исключение! И я буду получать удовольствие от каждого дня!» — написала Синицина у себя в Instagram.

В сезоне-2020/21 Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат мира в Стокгольме (Швеция) и командный чемпионат мира в Осаке (Япония).