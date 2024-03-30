Медведева рассказала, на чем она больше всего зарабатывает

Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, из чего состоит ее заработок после завершения спортивной карьеры.

«На первом месте — это реклама, на втором — фигурное катание. Это идет очень параллельно. Первое место делят фигурное катание и реклама. И давайте не забывать, что на YouTube есть такая прекрасная вещь, как рекламная интеграция. Это определенный способ заработка для меня», — заявила Медведева на YouTube-канале «Несладкий бизнес».

При этом фигуристка отметила, что на первое место ставит свое развитие как личности, профессионала и интервьюера.

24-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой мира, Европы и России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м объявила о завершении спортивной карьеры. При этом спортсменка принимает участие в ледовых постановках продюсера и хореографа Ильи Авербуха.

В конце сентября прошлого года Медведева запустила собственный YouTube-проект под названием «БеС Комментариев».