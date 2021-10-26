Медведева рассказала, как хайпится на популярности Милохина

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в разговоре с журналистами пошутила, что хайпится на популярности партнера по шоу «Ледниковый период» — блогера Дани Милохина.

— Милохин, как относишься к тому, что у Жени в TikTok намного больше просмотров, чем у тебя?

Медведева: «Как это работает? Я вообще не понимаю!»

Милохин: «У чего, у одинаковых роликов?»

Медведева: «Я просто на нем хайплюсь».

Милохин: «Да, она на мне хайпится и все. На самом деле, мне просто за это заплатили. Да нет (смеется и обнимает Женю). Но вообще я даже не замечал».

Медведева: «Серьезно, на нашем с тобой на самом первом танце уже 13 миллионов просмотров».

Милохин: «Ожидаемо».

Медведева: «На самом деле, мы снимаем тиктоки только тогда, когда он хочет. Я очень боюсь, что он подумает, что я его использую ради своей популярности. Очень переживаю на эту тему. Не трогаю его, не прошу».

Милохин: «Теперь я понял, почему мы не снимаем. Призналась».