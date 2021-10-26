Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин ответили на вопрос об изучении прыжков на шоу Первого канала «Ледниковый период».

— Даня активно прыгал перекидной на разминке. Когда ждать его в программе?

Милохин: «Нужен аксель. Перекидной — это же детское, кому он нужен. Нам нужен аксель, мы пытаемся. Женя тоже учится, не умеет пока».

Медведева: «Нет, на самом деле, это не шутка. Я за свою карьеру разучилась прыгать двойные. Я делала сначала одинарные, потом сразу тройной. Так что прыгнуть аксель — это равноценно тому, что он прыгнет. Я не понимаю, где на нем раскрываться. Поэтому параллельно с Даней учу этот одинарный аксель. Думаю, что к концу проекта у нас получится».

Милохин: «Подожди, мы будем делать тройной?»

Медведева: «Ну, если ты прыгнешь тройной аксель, то я уйду в тиктокеры».

Милохин: «Договорились (смеется)».