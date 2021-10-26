Ерохов занял первое место на этапе Кубка России в Сочи

Фигурист Алексей Ерохов занял первое место на третьем этапе Кубка России в Сочи.

За произвольную программу он получил от судей 179,48 балла. По сумме выступлений Ерохов набрал 277,02 балла.

Второе место занял Роман Савосин. За два выступления он набрал 258,72 балла. Замкнул тройку Илья Яблоков (258,71).