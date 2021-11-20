Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Медведева призналась в теплых чувствах к Дане Милохину

10:32
Евгения Медведева на своем дне рождения. Фото Twitter
Евгения Медведева на своем дне рождения. Фото Twitter

Российская фигуристка Евгения Медведева на вечернике в честь своего дня рождения отметила, что тепло относится к тиктокеру Дане Милохину. По словам 22-летней спортсменки, ее патнер по шоу «Ледниковый период» всегда ее поддерживает.

«Мне с тобой комфортно и тепло. Я тебя очень сильно люблю, поэтому спасибо тебе большое», — сказала на дне рождения Медведева, слова которой приводит РЕН ТВ.

В ответ Милохин крепко обнял Медведеву. Как отмечается, гости ахнули от умиления после трогательной речи именинницы.

Помимо тиктокера, на дне рождении фигуристки присутствовали певец Кристиан Костов, актриса Аглая Шиловская, гимнаст Никита Нагорный и многие другие.

Главным подарком для Медведевой стал красный автомобиль MINI Cooper . Фото фигуристка выложила в Instagram. Однако она не сообщила, кто сделал ей такой подарок.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/shou-biznes/905436-medvedeva-priznala-v-chuvstvakh-k-dane-milokhinu-v-svoi-den-rozhdeniia

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
Что есть зимой: сезонные полезные продукты
Скончался Валерий Гаркалин
2
0