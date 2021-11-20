Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Тарасова и Морозов выиграли турнир в Польше

02:52
Теги:

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли турнир в Варшаве в соревнованиях спортивных пар. Они набрали по итогам короткой и произвольной программ набрали 228,49 балла.

Второе место заняли американцы Джессика Калаланг и Брайан Джонсон — 196,85 балла. Замкнула тройку еще одна российская пара Ясмина Кадырова и Иван Бальченко — 192,94 балла.

Также стоит отметить, что россияне Алина Пепелева и Роман Плешков стали четвертыми, получив за прокаты 190,93 балла.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Что есть зимой: сезонные полезные продукты
Французы предложили Парижу выйти из НАТО и стать союзником России
0