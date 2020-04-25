Медведева поэкспериментировала с макияжем. Ей идет?

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась в своем Instagram фотографией своего экспериментального макияжа.

Из Инстаграма Евгении Медведевой pic.twitter.com/1axYhl8Mfe — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 25, 2020

20-летняя Медведева тренируется в группе канадца Брайана Орсера. В настоящий момент находится в Японии, куда она отправилась ради участия в шоу в начале июня, которое в итоге было отменено из-за пандемии коронавируса.