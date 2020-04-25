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Медведева поэкспериментировала с макияжем. Ей идет?

12:12
Евгения Медведева. Фото "СЭ"
Евгения Медведева. Фото "СЭ"
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась в своем Instagram фотографией своего экспериментального макияжа.

20-летняя Медведева тренируется в группе канадца Брайана Орсера. В настоящий момент находится в Японии, куда она отправилась ради участия в шоу в начале июня, которое в итоге было отменено из-за пандемии коронавируса.

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