Медведева поэкспериментировала с макияжем. Ей идет?
12:12
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась в своем Instagram фотографией своего экспериментального макияжа.
Из Инстаграма Евгении Медведевой pic.twitter.com/1axYhl8Mfe— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 25, 2020
20-летняя Медведева тренируется в группе канадца Брайана Орсера. В настоящий момент находится в Японии, куда она отправилась ради участия в шоу в начале июня, которое в итоге было отменено из-за пандемии коронавируса.