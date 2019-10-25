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Медведева — об Орсере: «Брайан — двукратный серебряный олимпийский призер, и он меня как никто понимает»

10:23
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в видеоинтервью Первому каналу отметила, что всегда может рассказать о своих проблемах канадским тренерам Трейси Уилсон и Брайану Орсеру.

— Я всегда могу пойти к Брайану с Трейси, закрыть двеи и высказать все, что у меня в душе, в том числе и личное — рассказала Медведева. — Брайан всегда видит, если со мной что-то происходит и сразу спрашивает: «Что случилось?». И дальше все уже зависит от меня — хочу я об этом говорить или нет. В основном хочу. Спортсмен спортсмена всегда понимает. Брайан же — двукратный серебряный олимпийский призер, и он меня как никто понимает. Ироничненько получилось.

Медведева представит короткую программу на канадском этапе «Гран-при» в пятницу 25 октября в 23.51 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://www.1tv.ru/sport/figurnoe-katanie-na-pervom/za-kadrom/odin-den-s-evgeniey-medvedevoy-zhizn-i-trenirovki-v-kanade

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