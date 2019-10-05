Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, ставшая победительницей коммерческого турнира Shanghai Trophy, но не очень удачно откатавшаяся в произвольной программе, отметила, что из-за недостаточной готовности даже думала сняться с турнира.

— Это не тот прокат, который бы я хотела показать, у меня было не так много прогонов программ перед выступлением, — рассказала в видеоинтервью китайскому телеканалу Медведева. — Мы даже думали сняться, так как я болела, но все-таки мы приехали сюда. Я рада, что это произошло, для меня это хороший опыт.

В следующий раз фигуристка выступит на канадском этапе «Гран-при», который пройдет с 25 по 27 октября.

Медведева в Шанхае: победить и забыть