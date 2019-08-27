Медведева не исключает, что будет комментировать греко-римскую борьбу

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что комментирование для нее представляется довольно интересным, хотя речь точно не идет о футболе.

— Комментирование для меня очень интересно, — отметила фигуристка. — Первый мой опыт был «Ледниковый период. Дети». Я нервничала, получилось здорово, но поначалу было очень сложно. Конечно, стоять с микрофоном любопытно. Футбол? Честно — нет.

Греко-римская борьба? Это может быть интересно. Кроме того, я нахожусь в активной стадии изучения японского языка. Приводить примеры не буду. Буду открыто разговаривать, когда выйду хотя бы на начальный уровень. Я учу с преподавателем и с учебниками.

Туктамышева не едет в Токио. А Медведева — едет!