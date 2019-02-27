Медведева едет на ЧМ, Туктамышева - нет. Плющенко считает, что выбор сделан верно

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отметил, что не сомневается в профессионализме специалистов, определивших состав на чемпионат мира в японской Сайтаме. Ранее ФФККР сообщила, что на турнире, который пройдет с 18 по 24 марта, отправятся Евгения Медведева, Алина Загитова и Софья Самодурова.

- Мне сложно говорить, в какой форме спортсменки, поскольку не видел воочию их катания в финале Кубка России, - приводит ТАСС слова Плющенко. - Но у нас в федерации есть специалисты, работа которых следить за этим. Я не сомневаюсь в профессионализме специалистов ФФККР, определивших состав.

Отметим, на поездку также претендовала Елизавета Туктамышева, но большинством голсов членов исполкома федерации в состав была включена Медведева.