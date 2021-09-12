Майя Хромых: «Тренеры «Хрустального» говорили после моего приезда: «Тагил рулит!»

Российская фигуристка, подопечная Этери Тутберидзе Майя Хромых, рассказала после выступления на контрольных прокатах в Челябинске про шутки о своем родном городе — Нижнем Тагиле.

— Челябинск немного похож на Нижний Тагил ,когда приезжаю, узнаю родные места. Здесь нет высоких домов, пятиэтажки, девятиэтажки, много камня, все простое. Становится тепло на душе. (смеется) Шутят ли про мем о Тагиле? Да постоянно. Спрашивают, знаю ли я «Реальных пацанов», про уральский говор. Когда приехала в «Хрустальный», некоторые тренеры говорили: «Тагил рулит!» У нас вообще в группе каждый день про что-то шутят, все. Мне не надоело, говорят и говорят, почему бы и нет.