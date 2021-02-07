Марк Кондратюк поделился своими впечатлениями после проката произвольной программы на Кубке Первого канала. Кондратюк выиграл ее, обогнав трехкратного победителя национальных чемпионатов Михаила Коляду.

— Настраивался как вчера, просто как рабочий старт, важный. Было немного волнительно, старался думать больше о своем прокате нежели чем о том, что ты катаешь не только за себя, но и за команду. Это добавляет волнения. Я не видел, что девочки (Евгения Медведева и Анастасия Скопцова) разрыдались, но мне уже сказали.

— Женя что-то сказала перед выходом на лед? Видел ее эмоции?

— Да, я видел, она что-то сказала, но это личное.

— До этого доводил до слез женщин своими прокатами?

— Возможно. Но таких успешных вряд ли (смеется).

— Пока это лучшее выступление карьеры.

— Пожалуй, да, и по набору элементов, и по баллам. Пока не до конца понял (свои эмоции), но я увидел, что на балл набрал больше, чем Миша Коляда. Наверное, приятно, неожиданно.

— Насколько важно показать себя здесь, идет же отбор на чемпионат мира.

— Я позиционирую это не как шоу, а как важный старт, потому что тебе надо выходить и катать сложную программу — и короткую, и произвольную. Поэтому некоторая ступень, которую надо пройти, и идти дальше на финал Кубка России. Второе место свободно, буду пытаться попасть. Мысль о том, что такая возможность есть, присутствует, но надо просто работать и хорошо кататься на финале.

— Успех на чемпионате России вдохновил?

— Да, добавил уверенности, выходил более спокойным и уверенным.

(Анастасия Плетнева)