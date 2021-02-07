Кондратюк выиграл произвольную программу во второй день Кубка Первого канала

Марк Кондратюк, представляющий команду двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, выиграл произвольную программу у мужчин на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Москве. Вторым стал Михаил Коляда, третьим — Макар Игнатов.

Благодаря этому результату команда Медведевой под названием «Время первых» вышла в лидеры командного турнира. В ее активе после шести дисциплин 1848,32 балла. «Красная машина», капитаном которой является олимпийская чемпионка Алина Загитова, набрала 1829,63 балла.

Кубок Первого канала

Командный турнир

Мужчины. Произвольная программа

1. Марк Кондратюк (Команда Медведевой) — 196,23

2. Михаил Коляда (Команда Медведевой) — 195,02

3. Макар Игнатов (Команда Загитовой) — 176,43

4. Андрей Мозалев (Команда Загитовой) — 173,82

5. Дмитрий Алиев (Команда Загитовой) — 173,56

6. Александр Самарин (Команда Медведевой) — 166,04