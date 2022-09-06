Мария Мазур одержала победу на первенстве Москвы по фигурному катанию

13-летняя ученица Евгения Плющенко Мария Мазур одержала победу на первенстве Москвы по фигурному катанию.

Сегодня, 6 сентября, юниорки представили произвольные программы. Мазур получила лучшую оценку от судей — 139,79 балла. По сумме двух программ девушка стала победительницей первенства Москвы (209,23 балла).

Второе место по сумме двух программ заняла Елизавета Куликова (204,55 балла), а третье — Вероника Жилина (199,72), которая является ученицей Плющенко.

Первенство Москвы

Юниорки

Итоговое положение

1. Мария Мазур — 209,23

2. Елизавета Куликова — 204,55

3. Вероника Жилина — 199,72

4. Милана Лебедева — 198,24

5. Любовь Рубцова — 196,26

6. Мария Захарова — 196,02

7. Мария Гордеева — 195,98

8. Анастасия Зинина — 194,10

9. Мария Агаева — 187,90

10. Варвара Кравчина — 187,44

Произвольная программа

1. Мария Мазур — 139,79

2. Елизавета Куликова — 135,20

3. Милана Лебедева — 131,44

4. Вероника Жилина — 130,78

5. Мария Агаева — 128,98

6. Анастасия Зинина — 126,83

7. Мария Гордеева — 126,46

8. Мария Захарова — 125,89

9. Любовь Рубцова — 125,22

10. Варвара Кравчина — 123,88