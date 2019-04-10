Мария Бутырская: "Загитова - боец. Ей не стоит заканчивать карьеру"

Чемпионка мира-1999 в женском одиночном катании Мария Бутырская заявила, что Алине Загитовой не стоит завершать карьеру. Ранее олимпийский чемпион-2006 Роман Костомаров посоветовал 16-летней спортсменке уйти чемпионкой, чтобы не бороться с подрастающим поколением.

- Алина сама по себе уникальна, ведь она единственная, кто сумел после победы на Олимпиаде продолжить свою карьеру и выиграть чемпионат мира, - приводит слова Бутырской RT. - Данное достижение в любом случае останется в истории. Кроме того, хорошим показателем является и то, что она не ушла на полпути. У Загитовой потрясающий характер, она боец по своей натуре. Я бы на ее месте не заканчивала.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой-2018, чемпионкой Европы-2018 и чемпионкой мира-2019.

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