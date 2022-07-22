Роднина отреагировала на отмену мастер-классов Трусовой в Швеции

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась об отмене мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция).

«Мы не знаем условия поездки. Может быть, это частное лицо, которое не получило разрешения от национальной федерации. Федерация вполне может это запретить. Мы не знаем условия заключения договора, и есть ли он. Потому что если на что-то продается билет, то на это нужно получать разрешение федерации. Любое мероприятие, которое проводится даже у нас в стране, мы согласовываем с региональной или всероссийской федерацией. Я еще даже не знаю, есть ли у Трусовой разрешение от нашей федерации. Она же находится на контракте с нашей федерацией. Получила ли она такое разрешение или нет? Другой вопрос, что, наверное, шведские члены федерации фигурного катания должны или могли оспорить. Но это не наше с вами дело. Это называется «вмешательство», — сказала Роднина корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

По информации Loop Sport, на мероприятие было продано более 80 процентов билетов. 18-летняя спортсменка должна была провести мастер-классы 27 и 28 августа на арене Husby Hall.