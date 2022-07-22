Тарасова назвала беспределом отмену мастер-класса Трусовой в Швеции

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция).

«Беспредел! Очередной беспредел. Сколько можно? Что они делают? Конечно, мне жалко Трусову. Она готовилась. В их королевсте не все в порядке, раз они отменяют такое прекрасное выступление. Мы же Сашу любим. И что они? Запретят нам кататься на коньках? Нет, конечно. Мы и дальше будем выступать», — сказала Тарасова «СЭ».

По информации Loop Sport, на мероприятие было продано более 80 процентов билетов. 18-летняя спортсменка должна была провести мастер-классы 27 и 28 августа на арене Husby Hall.